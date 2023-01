Nutrition : ces 9 mythes ultra-répandus qui nous détournent de ce qu’est vraiment une alimentation saine

68% des 18-24 ans et 65% des 25-34 ans sont de faibles consommateurs de fruits et légumes, c’est-à-dire qu’ils en mangent moins de 3,5 portions par jour.

Béatrice de Reynal déconstruit les mythes sur l'alimentation et livre ses conseils pour mieux manger.

Béatrice de Reynal est nutritionniste. Très gourmande, elle ne jette l'opprobre sur aucun aliment et tente de faire partager ses idées de nutrition inspirante. Elle est par ailleurs l'auteur de Ouvrez les yeux avant d’ouvrir la bouche , publié chez Plon, et du blog " MiamMiam ".

- Les fruits et les légumes frais sommes forcément meilleurs que les boîtes de conserve ou les surgelés FAUX

Vous faites votre marché ? D’où viennent les fruits que vous achetez ? Vous en inquiétez-vous ? Les pommes d’Argentine ? Les mandarines d’Espagne, de Corse ou d’Afrique du sud ?

Comment est le trognon de votre salade : fraîchement recoupé par le vendeur ou déjà jeune ou brun ?

La bonne question : depuis quand depuis la cueillette ?

Pour le savoir, il est nécessaire de bien comprendre d’où vient la culture, et en quelle saison nous sommes.

Vous savez bien : les fraises en janvier sont nées en serre chauffée, ici ou loin, ou parviennent chez vous en avion ou en drone !

Mais en saison des fraises, d’où vient la fraise et quelle route a-t-elle fait depuis sa cueillette ?

Plus elle fera de la route, plus elle sera cueillie «à maturité mais pas mûre ». Comprenez : elle a sa bonne dimension, mais pas son bon murissement. Donc elle n’aura pas toutes les saveurs ni toutes les vitamines qu’on est en droit d’attendre d’elle.

Lisez les étiquettes des provenances.

- Toutes les formes de graisse sont à proscrire FAUX

Le cerveau, le tissu nerveux, mais aussi, toutes les membranes cellulaires sont constituées de lipides ou graisses. Alors votre besoin quotidien en graisses est clé pour votre santé nerveuse, mentale et intellectuelle, mais aussi, à votre survie. En nutrition, il ne faut éliminer aucune catégorie alimentaire (sauf les boissons sucrées ou alcoolisées et les confiseries). En matières de gras, privilégiez les bonnes graisses riches en Oméga 3, les seules qui nous fassent défaut aujourd’hui. A vous l’huile de colza ou de lin, de chanvre ou de noisette… Ne comptez pas sur l’huile d’olive pour vous apporter vos Oméga 3 quotidiens ; elle n’en contient pas du tout !

- La perte (ou la prise) de poids se résume uniquement aux calories contenues dans les aliments OUI et NON

Si vous avez du surpoids, c’est que vous avez consommé plus d’énergie globale que vous n’avez dépensé. La nature humaine est bien faite. Elle peut se procurer de l’énergie à partir de n’importe quel nutriment : protéines, glucides ou lipides. Si vous mangez beaucoup de protéines, elles seront brûlées au même titre que glucides ou lipides.

Pour perdre du poids, il importe de manger moins que ce qui est dépenser. On peut aussi dépenser plus, si on veut manger autant !

- Les personnes atteintes de diabète de type 2 ne devraient pas manger de fruits FAUX et TRIPLE FAUX

Les sucres des fruits – pour la plupart – n’ont rien à voir avec le diabète : le fructose n’a rien à voir avec l’insuline. Et les fruits sont riches en eau, fibres et vitamines, et en éléments protecteurs comme les antioxydants. Diabète ou pas : mangez des fruits tous les jours, au moins 3 portions.

- Les laits végétaux sont meilleurs que les laits d’origine animale FAUX

Ils sont en général bien moins riches en protéines, et surtout, n’apportent pas du tout de calcium qui est pourtant indispensable tous les jours à tous les âges.

Ils contiennent sucre et sel, lipides, souvent… en nutrition, nous les assimilons à des boissons sucrées !!

- Les pommes de terre sont à proscrire FAUX

La pomme de terre était LA source de vitamine C de nos grands ou arrière grands parents. Ce tubercule source de fibres est source de vitamine C ! Oui madame ! Même une fois cuit. En outre, la pomme de terre cuite apporte des glucides à assimilation lente qui donnent de l’énergie au long cours. Préférez-la vapeur ou au four plutôt qu’en frites ou en purée.

- Les produits à base de cacahuète sont à proscrire chez les plus jeunes FAUX

La cacahuète est – comme les fruits à coque – une excellente source de nutriments – protéines, fibres, bonnes matières grasses, vitamines, minéraux et oligoélements … à condition qu’elle soit consommée ni sucrée, ni salée. La pâte d’arachide est un bon aliment, à consommer à petite quantité car elle est très dense. ATTENTION toutefois : ne donnez JAMAIS une arachide entière à un enfant de moins de 4 ans car elle risque de se coincer dans ses voies respiratoires. En purée, aucun risque. Sachez-le : les spécialistes de nutrition pédiatrique recommandent aujourd’hui de soumettre les enfants sensibles aux allergies à la cacahuète entre 4 et 8 mois (contre 6 à 9 mois précédemment).

- Les protéines végétales sont complètes FAUX

Les légumes secs (lentilles…) sont déficients dans un acide aminé essentiel (ce sont les «éléments indispensables à la construction des protéines). Les céréales sont – elles, déficientes dans un autre acide aminé essentiel. Basez sa nourriture seulement sur les lentilles est une grave erreur, de même que le pain seul ne peut suffire. Mais associer le pain et les lentilles permet d’avoir tout et de remplacer toutes les protéines d’origine animale.

- Les aliments à base de soja peuvent provoquer des cancers OUI

Ils contiennent des phytooestrogènes – des substances proches des hormones oestrogènes humaines. Une trop grande consommation de soja pour un bébé entraîne une féminisation et des risques accrus de pathologie. C’est pour ça qu’en Europe, on a interdit les laits infantiles à base de soja pour les bébés.

Mais pour vous, adulte, un dessert de soja ou un pané de soja ne vous fera jamais de mal.