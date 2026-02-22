POLITIQUE
Une photo d'illustration montre des lettres découpées dans des journaux, disposées pour former le mot « Fake news », devant un écran affichant le logo du réseau social américain X, à Mulhouse, le 20 février 2025.
GUERRE HYBRIDE

22 février 2026

Des nuées de bots dotés d'intelligence artificielle influencent les croyances des citoyens, menaçant ainsi la démocratie

Les bots dopés à l'intelligence artificielle menacent les démocraties en manipulant l’opinion publique sur les réseaux sociaux. En 2023, des chercheurs ont identifié le botnet « fox8 », un réseau de plus d’un millier de comptes automatisés impliqués dans des arnaques aux cryptomonnaies, capable de générer des interactions crédibles et de contourner les outils de détection. Avec l’accès élargi à des modèles d’IA plus puissants et la baisse de modération des plateformes, ces nuées de bots malveillants peuvent créer l’illusion d’un consensus public, influençant les citoyens à grande échelle et compliquant la prise de décision démocratique.

Photo of Filippo Menczer
Filippo Menczer Go to Filippo Menczer page

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Filippo Menczer image
Filippo Menczer

Filippo Menczer est professeur émérite d'informatique et directeur de l'Observatoire des médias sociaux à l'université de l'Indiana, à Bloomington. Il est titulaire d'une licence en physique de l'université Sapienza de Rome et d'un doctorat en informatique et en sciences cognitives de l'université de Californie à San Diego.

