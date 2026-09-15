RETARD STRATEGIQUE
15 septembre 2026
Nucléaire : l’armée américaine prépare la puissance de demain, la France paie ses choix politiques
L’armée américaine vient d’attribuer jusqu’à 2,2 milliards de dollars à cinq entreprises — Antares, BWXT, General Atomics, Radiant et Westinghouse — dans le cadre du programme Janus.
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Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.
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Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.