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Jordan Bramble, PDG d'Antares Nuclear, écoute attentivement une annonce du président américain Donald Trump concernant l'innovation nucléaire américaine, faite dans le Bureau ovale de la Maison-Blanche le 24 juillet 2026 à Washington, DC. Trump signe plusieurs décrets visant le secteur de l'énergie nucléaire et assouplissant la réglementation relative aux nouveaux réacteurs et aux chaînes d'approvisionnement en combustible nucléaire.
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RETARD STRATEGIQUE

15 septembre 2026

Nucléaire : l’armée américaine prépare la puissance de demain, la France paie ses choix politiques

L’armée américaine vient d’attribuer jusqu’à 2,2 milliards de dollars à cinq entreprises — Antares, BWXT, General Atomics, Radiant et Westinghouse — dans le cadre du programme Janus.

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MOTS-CLES

énergie nucléaire , Pentagone , Etats-Unis , Union-Européenne , France , retard , stratégique , politique énergétique

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A PROPOS DES AUTEURS
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Samuel Furfari

Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.