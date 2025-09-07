Chant du cygne

Nucléaire français : une « rente » énergétique en voie d’extinction

Les débats sur la production énergétique en France sont généralement houleux entre partisans et détracteurs du nucléaire ou des énergies renouvelables. Mais ces débats passent la plupart du temps à côté d’une donnée essentielle : la pérennité de notre production nucléaire, dans le contexte d’un parc vieillissant et d’une génération de réacteurs de remplacement tout sauf acquise, en tout cas en nombre suffisant. Dans 10 ans, le chant du cygne du nucléaire va commencer à résonner.