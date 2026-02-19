TRANSIDENTITE
Une nouvelle étude montre que les transitions de genre ne produisent PAS de bénéfices pour la santé mentale de ceux qui s’y soumettent
Des chercheurs de Hong Kong ont constaté, dans une nouvelle étude, que les chirurgies d’affirmation de genre et les traitements hormonaux n’entraînaient aucune amélioration significative de la dépression et de l’anxiété.
Christian Flavigny est pédopsychiatre, psychanalyste, directeur de recherche à l’Institut Thomas More et auteur de La querelle du genre, PUF 2012 (récit détaillé de la genèse de la notion de “genre”) ; Aider les enfants transgenres – contre l’américanisation des soins aux enfants, Téqui, 2021 ; Comprendre le phénomène transgenre – la solution par la culture française, Ellipses, 2023
