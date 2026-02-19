MORT DE QUENTIN
19 février 2026
Baptiste Ménard : “Nous sommes nombreux au PS à considérer que les outrances de LFI ne nous permettent pas d’envisager le renouvellement d’accords électoraux”
Le décès de Quentin Deranque suscite une avalanche de commentaires. Au sein de la gauche, notamment au Parti socialiste, une bataille de lignes politiques est lancée. Entretien avec Baptiste Ménard, adjoint au Maire à Mons-en-Baroeul et membre du Bureau National du Parti socialiste.
6 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESmort de Quentin , PS , Parti Socialiste , LFI , la France insoumise , brutalisation , violence politique
THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Baptiste Ménard est adjoint au maire de Mons-En-Baroeul (Nord), Président de « Lueurs Républicaines » et membre du Conseil National du PS.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Baptiste Ménard est adjoint au maire de Mons-En-Baroeul (Nord), Président de « Lueurs Républicaines » et membre du Conseil National du PS.