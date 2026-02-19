MORT DE QUENTIN

19 février 2026

Baptiste Ménard : “Nous sommes nombreux au PS à considérer que les outrances de LFI ne nous permettent pas d’envisager le renouvellement d’accords électoraux”

Le décès de Quentin Deranque suscite une avalanche de commentaires. Au sein de la gauche, notamment au Parti socialiste, une bataille de lignes politiques est lancée. Entretien avec Baptiste Ménard, adjoint au Maire à Mons-en-Baroeul et membre du Bureau National du Parti socialiste.