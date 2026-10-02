SOURCE D'INSPIRATION

Nina Simone et le grand poète Langston Hughes : leur collaboration artistique oubliée

Bien avant de devenir une icône de la musique et du mouvement des droits civiques, Nina Simone avait trouvé en Langston Hughes un ami, un soutien et une source d’inspiration. Le poète de la Renaissance de Harlem contribua à lancer sa carrière et influença certaines de ses chansons les plus marquantes, dont « I Put a Spell on You » et « Backlash Blues ».