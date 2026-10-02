POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
La chanteuse de jazz américaine Nina Simone se produit en juillet 1969 lors d'un concert dans le cadre du festival panafricain d'Alger.
See image caption
See copyright

SOURCE D'INSPIRATION

2 octobre 2026

Nina Simone et le grand poète Langston Hughes : leur collaboration artistique oubliée

Bien avant de devenir une icône de la musique et du mouvement des droits civiques, Nina Simone avait trouvé en Langston Hughes un ami, un soutien et une source d’inspiration. Le poète de la Renaissance de Harlem contribua à lancer sa carrière et influença certaines de ses chansons les plus marquantes, dont « I Put a Spell on You » et « Backlash Blues ».

Photo of Jason Miller
Jason Miller Go to Jason Miller page

6 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Nina Simone , Langston Hughes , I put a spell on you , chanteuse , artiste , See-line woman , little girl , tube , États-Unis , poésie , littérature , Renaissance de Harlem , Harlem , backlash blues , blues , musique

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Jason Miller image
Jason Miller

Jason Miller est chargé d'enseignement à l'Université d'État de Caroline du Nord.