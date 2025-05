NARCOTRAFIC ET DÉSORDRE SOCIAL

Narcotrafic, ultra-violence, territoires perdus : enrayer la sud-américanisation de la France est encore possible, mais qui l'assumera ?

Alors que les homicides liés aux bandes criminelles se multiplient en France, une note confidentielle du SIRASCO dresse un tableau inquiétant de la violence juvénile et de l’emprise du narcotrafic. Dans un entretien sans détour, l'ancien général de gendarmerie Bertrand Cavallier alerte sur la “sud-américanisation” de notre société, la mutation des organisations criminelles comme la DZ Mafia, et les failles du système judiciaire. Il appelle à une réponse radicale, structurelle et politique pour éviter une fragmentation durable du corps social.