POINT DE VUE

25 juin 2026

Narcotrafic : hors des promesses creuses, des ministres peu... stupéfiants

Batteurs d'estrades et/ou baratineurs, nos ministres régaliens ne sont sans doute pas de fins connaisseurs de notre histoire nationale. Mais quelque bonne âme les aura sans doute avertis qu'en France, si les hommes s'ameutent dans la rue, c'est une révolte - mais que quand les femmes assaillent les palais de justices et préfectures, on frise la révolution. D'où, panique, feu d'artifice de promesses sans cesse plus creuses et précipitation sur le drame du moment.