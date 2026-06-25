POINT DE VUE
25 juin 2026
Narcotrafic : hors des promesses creuses, des ministres peu... stupéfiants
Batteurs d'estrades et/ou baratineurs, nos ministres régaliens ne sont sans doute pas de fins connaisseurs de notre histoire nationale. Mais quelque bonne âme les aura sans doute avertis qu'en France, si les hommes s'ameutent dans la rue, c'est une révolte - mais que quand les femmes assaillent les palais de justices et préfectures, on frise la révolution. D'où, panique, feu d'artifice de promesses sans cesse plus creuses et précipitation sur le drame du moment.
3 min de lecture
MOTS-CLESstupéfiants , drogue , trafic de drogue , cocaïne , cannabis , Gérald Darmanin , Laurent Nuñez
THEMATIQUESTribunes
Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.
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Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.