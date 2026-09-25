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ATLANTI'CULTURE

25 septembre 2026

Napoléon, de Maxime d’Aboville

Grandeur et décadence, le destin d’un génie : une vraie leçon d’histoire de France

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MOTS-CLES

Maxime d’Aboville , Théâtre de Poche-Montparnasse

THEMATIQUES

Culture
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Rodolphe de Saint Hilaire pour Culture-Tops

Rodolphe de Saint Hilaire est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).