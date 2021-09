Multiplier les salles de crack dans Paris

Des toxicomanes ont été évacués vers la porte de la Villette, le 24 septembre 2021 après une opération de police pour expulser des utilisateurs de crack dans le quartier des Jardins d'Eole.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Jusqu’il y a peu, la vente et la consommation du crack étaient concentrées dans le quartier Stalingrad et les Jardins d’Eole. Les riverains n’en pouvaient plus et il arrivait qu’ils tirent au mortier sur les toxicomanes et les dealers. Leurs protestations ont été couronnées de succès et ces lieux fermés.

Anne Hidalgo n’en est pas restée là. Elle prévoit d’ouvrir plus d’une dizaine de salles de crack dans Paris ! Pour être clair, mais peut-être ne le sait-elle pas, cette drogue à base d’héroïne est le plus souvent mortelle. Ces salles de crack, de shoot, seront pour la plupart situées dans l’Est et le Nord-Est de la capitale. Ces arrondissements ont voté à gauche et sont donc forcément accueillants.

Les salles de crack bénéficieront d’un statut particulier exorbitant du droit commun : dans un rayon de 300 mètres autour d’elles, la police n’y pénètrera pas. Nous on croyait que le trafic de drogue était interdit par la loi. Mais c’est sans doute parce que nous sommes méchamment de droite...

Si vous voulez en savoir plus, allez sur le site de Pierre Liscia, conseiller municipal d'opposition. Tous les emplacements des salles de crack y figurent. Certaines sont situées près des écoles et des hôpitaux. Comme ça vous saurez où vous ne devez pas habiter.

Mais il y a un avantage certain à acheter un appartement près de ces lieux où la drogue est reine. La proximité des dealers et des drogués va faire radicalement chuter le prix de l’immobilier dans le voisinage des salles de crack.

Il ne vous restera plus qu’à attendre qu’Anne Hidalgo soit éjectée de la mairie de Paris. Son successeur aura à cœur de supprimer les salles de crack. Alors les prix monteront en flèche. Et vous aurez réalisé une magnifique opération spéculative.

Reste une autre hypothèse. Les dealers et les drogués exigeront peut-être des couloirs extraterritoriaux pour relier entre eux les lieux du crack. Alors ils réclameront l’indépendance. Et ce nouvel Etat s’appellera le Crackistan !

PS : Valérie Pécresse qui a un peu plus de bon sens qu’Anne Hidalgo demande qu’au lieu des salles de crack on ouvre des centres de désintoxication. La maire de Paris est tellement occupée par sa campagne présidentielle qu’elle n’a pas eu le temps d’y penser.

