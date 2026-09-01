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Plus de 100 cas d'enfants mariés âgés de 12 ans ou moins ont été signalés au Home Office entre 2021 et 2025, selon ces nouvelles données.
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MARIAGES FORCES

1 septembre 2026

Multiculturalisme britannique : une enquête officielle montre que plus de 100 enfants auraient subi des mariages forcés (y compris 27 de moins de 5 ans…)

Les chiffres du ministère de l'Intérieur britannique (Home Office) révèlent que 27 enfants âgés de cinq ans ont été signalés à l'Unité chargée des mariages forcés (Forced Marriage Unit) entre 2021 et 2025.

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MOTS-CLES

Mariage forcés , Royaume-Uni , Mulitculturalisme , enfants , Pakistan , immigration

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Zoltán Kottász

Zoltán Kottász est journaliste pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et comme rédacteur en chef du service étranger du quotidien hongrois Magyar Nemzet. Il s'intéresse principalement à la politique européenne.

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