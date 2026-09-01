MARIAGES FORCES
1 septembre 2026
Multiculturalisme britannique : une enquête officielle montre que plus de 100 enfants auraient subi des mariages forcés (y compris 27 de moins de 5 ans…)
Les chiffres du ministère de l'Intérieur britannique (Home Office) révèlent que 27 enfants âgés de cinq ans ont été signalés à l'Unité chargée des mariages forcés (Forced Marriage Unit) entre 2021 et 2025.
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THEMATIQUESInternational
Zoltán Kottász est journaliste pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et comme rédacteur en chef du service étranger du quotidien hongrois Magyar Nemzet. Il s'intéresse principalement à la politique européenne.
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Zoltán Kottász est journaliste pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et comme rédacteur en chef du service étranger du quotidien hongrois Magyar Nemzet. Il s'intéresse principalement à la politique européenne.