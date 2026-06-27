CONSEQUENCES DE LA CANICULE

Morts de chaleur, le grand paradoxe français : principe de précaution obsessionnel, inaction sur les VRAIES causes de mortalité

Face à la chaleur et à la canicule, les moyens de prévention sont largement documentés. Le principe de précaution est mobilisé face à des risques incertains, mais si peu face à des causes de mortalité pourtant connues et documentées. En refusant d'assumer publiquement la valeur économique de la vie humaine dans ses arbitrages budgétaires, la France s'interdit les calculs qui rendraient l'inaction politiquement difficile à justifier.