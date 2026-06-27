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À Toulouse, le 23 juin 2026, un médecin examine un patient souffrant d'insolation à l'hôpital Purpan, alors que la France est frappée par une vague de chaleur.
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CONSEQUENCES DE LA CANICULE

27 juin 2026

Morts de chaleur, le grand paradoxe français : principe de précaution obsessionnel, inaction sur les VRAIES causes de mortalité

Face à la chaleur et à la canicule, les moyens de prévention sont largement documentés. Le principe de précaution est mobilisé face à des risques incertains, mais si peu face à des causes de mortalité pourtant connues et documentées. En refusant d'assumer publiquement la valeur économique de la vie humaine dans ses arbitrages budgétaires, la France s'interdit les calculs qui rendraient l'inaction politiquement difficile à justifier.

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MOTS-CLES

santé , hôpital , canicule , chaleur , patients , Coût , principe de précaution , vie humaine , morts , Décès , anticipation , prévention , moyens , santé publique , dépenses , Argent Public , investissements , vague de chaleur , hausse des températures , hôpitaux , médecins , urgences , mortalité

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Béatrice Cherrier

Béatrice Cherrier est historienne de l'économie, directrice de recherche au CREST et à l'École Polytechnique. Elle travaille notamment sur l'histoire de la valeur de la vie statistique et des politiques climatiques.

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Jérôme Mathis

Jérôme Mathis est professeur d’économie à l’université Paris-Dauphine et auteur de Combien vaut une vie ? (Le Tremplin des idées, 2021).