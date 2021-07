Moratoire sur l’immigration : mais quelles mesures pourraient VRAIMENT tarir les flux migratoires ?

Des migrants à Paris écoutent une femme, membre d'une association.

Atlantico : Dans le Figaro, l ’ ancien ministre Michel Barnier, publie une tribune sur l ’ immigration, dans laquelle il propose de mettre en place un véritable moratoire sur l ’ immigration pour agir sur celle-ci. Les mesures évoquées dans cette publication sont-elles inédites et pourraient-elles permettre de réduire réellement les flux migratoires ?

Laurent Chalard : Dans cette tribune, on ne retrouve aucune mesure claire. Cette tribune a pour seul but d’attirer un électorat ciblé sans pour autant fournir de contenu. En voulant mettre en place un moratoire sur l’immigration, il ne se demande pas comment cela est possible juridiquement. Vouloir mettre en place un moratoire sur l’immigration sans évoquer la question européenne est d’ailleurs vain. Si l’on ne fait pas ça, des associations vont aller contester devant les tribunaux les mesures et elles auront gain de cause car dans l’état actuel de la législation européenne, ce n’est pas légal de les mettre en place sans passer par la case Union européenne.

En regardant les expériences faites dans les autres pays, quelles mesures sont alors vraiment efficaces ?

Lorsque l’on regarde le Canada, ils ont réussi à contrôler leur immigration, mais ils sont pour l’immigration. C’est le seul pays au monde où ils ont une immigration choisie. Pour entrer au Canada, il faut avoir un Bac+5 minimum. Le pays n’est pas très peuplé, mais il accueille beaucoup de migrants sous ces conditions. Un diplôme est nécessaire même pour un emploi qui demande peu de qualification. Le pays part du principe où lorsque l’on ne reçoit que des gens diplômés, il n’y aura pas de problèmes de violence ou de délinquance, ni d’éducation. Néanmoins, la situation géographique du Canada limite les entrées et leur permet de mieux contrôler l’immigration.

L’inverse de cette situation se trouve en Suède. Le droit d’asile dans le pays a été très généreux. Il a accueilli des dizaines et des dizaines de milliers de personnes issues de pays en difficultés et aujourd’hui ils ont des problèmes de délinquance à l’instar de la France.

Entre faire des mesures concrètes contre l ’ immigration et supprimer ce qui attire l ’ immigration, qu ’ est-ce qui serait le plus efficace ?

Les migrants font en effet une sorte de comparaison entre les pays. Ils préfèrent les états où ils auront un certain nombre d’aides qui leur permettront de survivre. C’est un facteur attractif. Concernant la France, nous sommes sur une logique d’attractivité pour les pays en développement qu’il est très difficile d’arrêter.

À partir du moment où les migrants veulent venir, que cela soit ouvert ou fermé, il y aura toujours autant de candidats prêts à partir car la France exerce un pouvoir mythologique envers les migrants. Pour tarir les flux migratoires et faire des mesures pour lutter contre eux, il faudrait prendre le problème dans son ensemble en discutant avec ces États.

