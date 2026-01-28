©
Un membre d'équipage marche à côté de la corvette de la marine russe « Gromkiy », amarrée au port de Tanjung Perak, en Indonésie, pour un exercice militaire conjoint de 5 jours entre l'Indonésie et la Russie, le 4 novembre 2024.
MULTIPLES DEFIS
28 janvier 2026
Modernisation à grande échelle de la marine russe : entre pragmatisme et fantasme
Jeff Hawn se penche sur la faisabilité d'une modernisation à grande échelle de la marine russe.
10 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESInternational
A PROPOS DES AUTEURS
Jeff Hawn est chercheur au département d'histoire internationale de la London School of Economics.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Jeff Hawn est chercheur au département d'histoire internationale de la London School of Economics.