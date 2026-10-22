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Des gendarmes se tiennent près de feux lors des manifestations à Paris le 17 octobre 2026.
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CASSEURS

22 octobre 2026

Mobilisation du 24 octobre : Emmanuel Macron annonce l’interdiction des manifestations qui ne seront pas organisées par les syndicats

Après les violences, les scènes de pillages et les dégradations survenues le 17 octobre, l’exécutif renforce son dispositif de sécurité et entend limiter les rassemblements autorisés samedi aux manifestations organisées à l’initiative des syndicats.

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MOTS-CLES

Emmanuel Macron , mobilisation , manifestations , 17 octobre , 24 octobre , Gilets jaunes , Lycéens , Sébastien Lecornu , revendications , violences , pillages , maintien de l'ordre , policiers , CRS , police , Justice , services de renseignement , Laurent Nuñez , interdiction , nation , bastille

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.