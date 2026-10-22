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Mobilisation du 24 octobre : Emmanuel Macron annonce l’interdiction des manifestations qui ne seront pas organisées par les syndicats

Après les violences, les scènes de pillages et les dégradations survenues le 17 octobre, l’exécutif renforce son dispositif de sécurité et entend limiter les rassemblements autorisés samedi aux manifestations organisées à l’initiative des syndicats.