CASSEURS
22 octobre 2026
Mobilisation du 24 octobre : Emmanuel Macron annonce l’interdiction des manifestations qui ne seront pas organisées par les syndicats
Après les violences, les scènes de pillages et les dégradations survenues le 17 octobre, l’exécutif renforce son dispositif de sécurité et entend limiter les rassemblements autorisés samedi aux manifestations organisées à l’initiative des syndicats.
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MOTS-CLESEmmanuel Macron , mobilisation , manifestations , 17 octobre , 24 octobre , Gilets jaunes , Lycéens , Sébastien Lecornu , revendications , violences , pillages , maintien de l'ordre , policiers , CRS , police , Justice , services de renseignement , Laurent Nuñez , interdiction , nation , bastille
THEMATIQUESFrance
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
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