Astronaute (image d'illustration).
PRESSION EXTREME
4 novembre 2025
Mission vers Mars : comment l’exploration spatiale pousse le corps humain à ses limites
Le 14 janvier 2004, les États-Unis annonçaient une nouvelle « Vision pour l’exploration spatiale », promettant que les humains non seulement visiteraient l’espace, mais y vivraient.
Professeur de physiologie et de biochimie, Université du Pays de Galles du Sud
Professeure invitée en neurosciences translationnelles, Université d'Anvers
Angélique Van Ombergen a obtenu un doctorat en sciences médicales de l'Université d'Anvers (Belgique) en 2017. Elle a poursuivi ses recherches sur les modifications cérébrales induites par les vols spatiaux durant son postdoctorat et est actuellement professeure invitée à l'université. Elle a rejoint l'Agence spatiale européenne (ESA) en 2019 et travaille dans le domaine des sciences de la vie au sein du programme d'exploration humaine et robotique de l'ESA, où elle supervise les activités de recherche en biologie et en santé. Passionnée de vulgarisation scientifique, elle est l'auteure de plusieurs ouvrages, dont trois livres documentaires pour enfants traduits en plusieurs langues.
