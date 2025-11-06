POLITIQUE
Mark Zuckerberg. (Image d'illustration)

Mark Zuckerberg. (Image d'illustration)

© Reuters

L’ALGORITHME DE L’ARNAQUE

6 novembre 2025

Meta, roi du clic et du toc : quand la fraude devient un business modèle

Une enquête de Reuters révèle que jusqu’à 10 % des revenus 2024 de Meta (soit près de 16 milliards de dollars) proviendraient d’annonces frauduleuses ou illégales. Le géant des réseaux sociaux engrangerait ainsi une fortune sur les arnaques qu’il prétend combattre.

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

