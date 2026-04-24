POULE AUX OEUFS D’OR
24 avril 2026
Meta parviendrait à gagner secrètement des milliards de dollars grâce à des publicités frauduleuses
Meta aurait encaissé 16 milliards de dollars (près de 10 % de tous leurs revenus) grâce à des publicités liées à des arnaques, des jeux de hasard illégaux et des contenus interdits.
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A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
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