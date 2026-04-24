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Cette illustration, réalisée le 7 janvier 2025, montre une image de Mark Zuckerberg, PDG de Meta, et le logo de Meta.
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POULE AUX OEUFS D’OR

24 avril 2026

Meta parviendrait à gagner secrètement des milliards de dollars grâce à des publicités frauduleuses

Meta aurait encaissé 16 milliards de dollars (près de 10 % de tous leurs revenus) grâce à des publicités liées à des arnaques, des jeux de hasard illégaux et des contenus interdits.

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MOTS-CLES

fraude , publicité , Intelligence Artificielle , arnaque , dangers , risques , argent , revenus , rémunérations , Meta , revenus publicitaires

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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

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