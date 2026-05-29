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Blurred background"Mérou" de Lou Trotignon est à découvrir à La Scala Paris.
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ATLANTI-CULTURE

29 mai 2026

"Mérou" : comme des poissons dans l’eau avec Lou Trotignon

"Mérou" de Lou Trotignon est à découvrir à La Scala Paris.

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MOTS-CLES

Lou Trotignon , Mérou , La Scala Paris , La Scala , spectacle , humour , culture , culture tops

THEMATIQUES

Culture
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Quitterie Scipioni-Guenencia pour Culture Tops

Quitterie Scipioni-Guenencia est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).