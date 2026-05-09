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Un trophée des Oscars afin d'illustrer la réussite. (Image d'illustration)
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TRIBUNE

9 mai 2026

Méritocratie républicaine : faut-il récompenser la « chance » des uns ou compenser la « malchance » des autres ?

Déclassement, panne de l’ascenseur social, défiance envers les élites : pour une majorité de Français, la promesse méritocratique républicaine ne fonctionne plus. Entre héritage social, inégalités de départ et concentration croissante des richesses, le débat sur le « mérite » revient au cœur des fractures françaises.

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MOTS-CLES

méritocratie , république , tribune , société

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Gérard Mermet

Gérard Mermet est sociologue, directeur du cabinet d’études et de conseil Francoscopie. Ses derniers ouvrages parus sont : Francoscopie 2030 (Nous, aujourd’hui et demain), Larousse, 2018. Réinventons l'Avenir (Pour un Grand Pacte de Solidarité post-Covid), l'Archipel, 2021. Le Contrat vital (Pour un monde moral et durable), Empreinte Temps présent, 2022. L'Avenir est en NOUS ! (Avant qu'il soit trop tard), JDH Éditions, 2024.

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