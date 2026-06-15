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ATLANTI-CULTURE

15 juin 2026

Mémoires d’une jeune fille rangée, de Simone de Beauvoir

Début si sage d’une vie si mouvementée… Une pièce conçue et interprétée par Caroline Sihol (sous le regard amical d’Anne Bourgeois et d’Yves Angelo)

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MOTS-CLES

culture , théâtre , Simone de Beauvoir , Caroline Sihol

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Anne-Marie Joire-Noulens pour Culture-Tops

Anne-Marie Joire Noulens est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).  Culture-Tops a été créé en novembre 2013 par Jacques Paugam , journaliste et écrivain, et son fils, Gabriel Lecarpentier-Paugam.