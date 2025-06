Guerre

Méga bombardement sur Kiev : Poutine profite de la guerre israelo-iranienne pour s’en prendre aux Ukrainiens

Alors que l’attention du monde se focalise sur le Moyen-Orient, la Russie a lancé, dans la nuit du 17 au 18 juin, l’une de ses offensives les plus massives contre l’Ukraine depuis 2022. Kyiv, particulièrement ciblée, a décrété un jour de deuil. Malgré une défense aérienne impressionnante, les frappes ont fait des morts et révèlent l’épuisement d’un soutien occidental de plus en plus vacillant.