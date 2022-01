Des sculptures de Karl Marx de l'artiste Ottmar Hoerl sont photographiées dans une entreprise à Trèves, en Allemagne, le 4 avril 2013.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Libération, voyant la notion du prolétariat s'essouffler, s'est emparé avec enthousiasme du dernier livre du philosophe Henri Pena-Ruiz, proche de Mélenchon. Il a revisité la pensée de l’auteur du Capital et y a trouvé quelques pépites écologistes.

Que du bonheur pour Libération ! En effet, il paraît qu’on peut trouver chez Marx, selon Henri Pena-Ruiz, des phrases indiquant que le capitalisme détruit non seulement l’homme mais aussi la nature. Ce n'est apparemment pas contestable.

Le problème est que chez Marx on peut trouver ce qu’on veut. Ça dépend du bout de phrase qu’on isole et des pages qu’on choisit. Marx a écrit un petit livre, qu’on considérerait aujourd’hui comme assez puant, sur les Juifs et l’argent.

A son époque, les premières banques étaient juives. Marx haïssait les banques. Ecrira-t-on que Marx, Juif lui-même, était antisémitisme ? Qu’en pense Libération ?

L’écologie de nos jours est un thème porteur. Les travaux de Henri Pena-Ruiz vont permettre à Yannick Jadot et Sandrine Rousseau de se déclarer marxistes, ce qui est assez bien. Et ils changeront « un spectre hante l’Europe, le spectre du communisme », la phrase la plus célèbre du Manifeste, pour « un spectre hante l’Europe, le spectre de l’écologie ».

L’écologie, on le voit, a un glorieux passé. Mais un moins glorieux aussi. Le fondateur du 3ème Reich exaltait la beauté des forêts germaniques et la pureté de la nature de son pays. Un ancien nazi fut d’ailleurs un des pères fondateurs des Grünens allemands.

Passons à Joseph Staline, un autre tyran. Il fût encore plus écologiste qu'Adolf Hitler. Ainsi, il envoya pour leur santé des millions de gens en Sibérie. Là-bas, l’air y était plus pur et le froid tuait les microbes. Tout cela est intéressant et c’est la raison pour laquelle nous avons bien du mal à être écologiste.

