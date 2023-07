Martin Gurri : « La classe dirigeante française ressemble aux héros hollywoodiens qui s'accrochent au bord du précipice par les doigts d'une main »

Emmanuel Macron s'exprime lors d'une cellule de crise interministérielle après les émeutes ayant éclaté suite à la mort de Nahel, à Nanterre.

Martin Gurri est un analyste, spécialiste de l’exploitation des "informations publiquement accessibles" ("open media"). Il a travaillé plusieurs années pour la CIA. Il écrit désormais sur le blog The Fifth Wave . Il est l'auteur de The Revolt of The Public and the Crisis of Authority in the New Millennium (Stripe Press, 2014).

Atlantico : Que pensez-vous des émeutes en France survenues après la mort du jeune Nahel, suite à un refus d’obtempérer ?

Martin Gurri : C'est une vaste question. D'un certain point de vue, les émeutes étaient inévitables. Un grand nombre de personnes, pour la plupart des jeunes, n'ont aucun sens de l'histoire, de la culture ou de l'appartenance. Malgré tous les cris de "Allahu Akbar", ils ne sont pas vraiment musulmans - et bien qu'ils parlent parfaitement la langue, ils ne sont pas vraiment français. Ils n'ont pas de passé et ils n'ont pas d'avenir. Faute de pouvoir créer ou produire, ils ne s'animent que lors de ces carnavals de destruction. Nahel, le jeune homme dont la mort déclencha les désordres, n'était qu'une étincelle accidentelle déclenchant l'incendie. Je crains qu'un certain nombre de nouvelles raisons ou de nouveaux prétextes de destruction ne soient trouvés à l'avenir.

D'un autre point de vue, les émeutes étaient inexplicables. Ce n'est pas le Liban ou le Soudan. C'est la France contemporaine. Comment une société démocratique aussi sophistiquée a-t-elle pu engendrer des enfants aussi creux et insouciants ? Peu m'importe à quel point vous vous sentez aliéné ou marginalisé, à quel point vous considérez votre vie comme injuste : qu'est-ce qui peut éventuellement être gagné en brûlant votre propre monde dans une frénésie maniaque ? La destruction, soyons clairs, était une autodestruction. Il ne restait plus rien à la fin que de la fumée et du silence. Les écoles et les bibliothèques étaient particulièrement visées par la fureur des émeutiers. La transmission de la culture, semble-t-il, les a offensés.

Du point de vue d'Emmanuel Macron et des institutions qu'il préside, les émeutes de 2023 représentent la sécession de la classe politique d'une autre frange de la population. Avec la révolte des gilets jaunes, la France périphérique rompt avec la Ve République. Les élites institutionnelles – syndicats, fonctionnaires, étudiants – sont parties à cause de la controverse sur l'âge de la retraite. Aujourd'hui, les enfants et petits-enfants d'immigrés disent par leurs actions qu'ils souhaitent s'enrôler dans la pègre plutôt que dans la République. À ce stade, la classe dirigeante française en est venue à ressembler aux héros hollywoodiens qui s'accrochent au bord du précipice par les doigts d'une main.

Dans quelle mesure diriez-vous que les récentes émeutes étaient « françaises » - ou dans quelle mesure font-elles partie d'un sentiment général de mécontentement vis-à-vis de l'ordre établi ? Selon vous, qu'y avait-il de spécifiquement français dans les émeutes ?

Le seul aspect vraiment français des émeutes était les incendies de voitures. Pour une raison quelconque, les manifestants français de toutes les variétés politiques et raciales aiment brûler des voitures. C'était vrai il y a des décennies, lorsque j'ai visité Paris pour la première fois et que les voitures étaient des 2 Chevaux, et c'est vrai aujourd'hui, lorsque des BMW et des Audi rutilantes sont incendiées.

Sinon, il n'y avait rien de spécifiquement français dans ces émeutes. Une version de la même chose s'est produite au Chili en 2019. Une autre version s'est produite aux États-Unis en 2020. Les médias leur ont donné des noms différents - "estallido social", "Black Lives Matter", etc., mais ce sont des slogans, pas des jugements analytiques. Sous la surface, c'est toujours le même phénomène : un groupe de personnes en guerre contre les conditions qui les ont créées, dépourvu de propositions de changement. Tout ce qu'ils peuvent accomplir, c'est de déchirer leurs propres racines.

La violence au Chili a commencé par une augmentation de 4 % des tarifs des transports en commun – à la fin, plus de 80 stations de métro à Santiago avaient été endommagées ou détruites. C'était comme si les trains eux-mêmes étaient l'ennemi. Les émeutes de Black Lives Matter ont parfois ressemblé à une révolte contre l'idée de contrainte par la loi : la police, en tant que contrainte institutionnelle, devait être abolie, « définancée ». Dans les profondeurs, ce n'étaient pas des événements politiques. Les protagonistes trouvaient intolérables les pesanteurs psychologiques de la vie sociale – ce que les Français appellent la « fraternité » – et confondaient vandalisme et liberté.

Dans une société saine, de telles explosions seraient répudiées et rapidement arrêtées. Mais ce n'est pas l'esprit de notre époque : nous traversons une époque d'institutions maladives et d'élites paniquées. Personne au pouvoir ne veut être considéré comme le super-vilain, en particulier lorsque des minorités religieuses ou raciales sont impliquées. En France comme aux Etats-Unis, la posture a remplacé la conviction au sommet de la pyramide. Internet ajoute une autre couche d'illusion - tout le monde en ligne ressemble à un révolutionnaire, mais malgré tout son bruit, la foule numérique est un fantôme, pas une foule de corps dans la rue. La perte de confiance envers les institutions démocratiques est vaste et profonde. Dans cet ensemble de circonstances, il devient impossible de dire avec certitude qui est un imposteur, un véritable radical politique ou un gangster.

La presse des pays anglo-saxons a beaucoup plus mis l'accent sur le racisme français que la presse française. Qui a raison : les Anglo-Saxons qui ne comprennent pas la France (et sa laïcité), ou les Français qui ne comprennent pas que la France est plus raciste qu'ils ne veulent le croire ?

Sur la question du racisme, j'ai deux observations. Un : Les médias d'information sont le dernier endroit où aller pour une autorité sur ce sujet. Les médias traitent de l'attention, pas de l'éducation. Le journal traditionnel vend du sensationnalisme. Les médias numériques vendent « l'engagement ». Les médias français et américains diffèrent à bien des égards, mais sur ce point ils coïncident. Le racisme, pour les deux, n'est qu'un produit, comme la viande du boucher et le croissant du boulanger.

Deux : Le racisme est généralement discuté en termes absolus, mais il ne peut être compris que dans un contexte historique. Quand je suis arrivé dans mon état de Virginie, les lois Jim Crow séparaient les races. J'étais en dixième année quand mon district scolaire a déségrégé. Aujourd'hui, tout a changé. Beaucoup d'amis de lycée de mes enfants appartenaient à des familles d'immigrants d'Asie, d'Amérique latine et du Moyen-Orient. Quand la gauche parle de « suprématie blanche », je souris, car je me souviens à quoi ressemblait vraiment la suprématie blanche.

Je connais une jeune Marocain qui a immigré en France. Elle agit et sonne totalement française – et elle vit un monde à part des incendiaires déracinés des banlieues. De tels cas sont nombreux. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Je ne suis pas qualifié pour juger si les Français sont un peuple systémiquement raciste, mais je me demande dans quelle mesure les troubles de 2023 ont plus à voir avec la caste et la classe qu'avec la race ou la religion.

Les impacts du mouvement Black Live Matter sur la vie publique et politique ont été nombreux. Au vu des réactions des hommes politiques français, les situations sont-elles comparables ? Quelles leçons pouvons-nous en tirer ?

Black Lives Matter est un slogan, pas un mouvement dans aucun sens du terme. Ce phénomène n'a pas de dirigeants, pas de programme politique, pas d'idéologie au-delà d'un marxisme vaguement vulgaire. Ceux qui ont inventé l'expression ont reçu des millions de dollars de la part d'entreprises craintives et tentent aujourd'hui, avec quelques difficultés, d'expliquer ce qu'ils ont fait de cet argent. Après les premiers jours, la violence urbaine de 2020 aux États-Unis a été perpétrée par des antifascistes et des antiracistes blancs. Tant que les élites américaines considéreront l'accusation de racisme comme l'ultime fin de carrière, ce scénario continuera de se répéter.

Les troubles français et américains avaient beaucoup en commun. Tous deux étaient motivés par la pure négation. Les émeutiers étaient en révolte contre tout le monde et tout, y compris eux-mêmes. Pas un seul projet positif n'a pu être tiré des événements dans l'un ou l'autre pays.

La haine de la France qui transpire chez certains émeutiers vous surprend-elle ? Est-ce typiquement français ?

C'est le cœur du sujet. La haine de la France par les jeunes émeutiers était bien sûr une forme de haine de soi. Cela ne m'étonne pas et ce n'est pas une évolution uniquement française. Les intellectuels de gauche aux États-Unis ont mené une guerre sans merci contre notre histoire et notre culture. Les statues de Washington, Jefferson et Lincoln ont été renversées. Mais on ne sait pas ce qui suivra une fois que toute la mémoire sera lobotomisée. La gauche, qui a surgi dans le passé détesté, va-t-elle disparaître ? Ce qui au siècle dernier aurait été un rêve de révolution aujourd'hui ressemble plus à un Götterdämmerung - une chute du temple sur nos propres têtes.

L'impulsion suicidaire des intellectuels a ouvert la porte au nihiliste, une âme superficielle mais pharisaïque qui croit que la destruction est une forme de progrès. C'est son moment. Le nihiliste est vide d'amour, de loyauté, d'attachement à un lieu ou à une tribu. Même s'il brûle, vole et tue souvent, il s'imagine être la dernière personne vertueuse sur Terre. En tant que tel, il sait qu'il est condamné. Son destin de destructeur de mondes ne peut s'accomplir que lorsqu'il est lui-même détruit.

D'où vient une bête aussi rude ? C'est l'une des questions politiques les plus importantes auxquelles sont confrontées les démocraties occidentales. Blâmer l'immigration est une erreur, je crois. Les nihilistes de Santiago et de Seattle étaient nés dans le pays, et mon amie marocaine est à peu près aussi susceptible que moi de brûler un immeuble.

La maladie est interne, pas une contagion introduite de l'étranger. Le philosophe espagnol Ortega y Gasset, citant Walter Rathenau et réfléchissant à cette question, a écrit sur "l'invasion verticale des barbares". Les anciens « grands barbares blancs » pénétraient horizontalement : ils franchissaient la frontière et plantaient leurs tentes sur le corps mourant de l'Empire romain. Les nouveaux barbares n'ont pas à escalader les murs de la ville : ils sont déjà là, tout autour de nous. Ils détruisent les écoles et les bibliothèques parce qu'ils détestent une culture qui les domine mais qui dépasse leur compréhension. Ce sont des envahisseurs verticaux - mais tout comme les Vandales et les Wisigoths, s'ils sont autorisés à triompher, on peut leur faire confiance pour ne laisser que des ruines derrière eux.

La France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon, a largement refusé d'appeler au calme pendant les émeutes. Selon eux, elles s'apparentent davantage à une « révolte » et à une demande légitime de justice qu'à une émeute. Est-ce une forme de wokisme ? Ou un parti pris plus franco-français ?

La gauche semble vouloir devenir l'aile idéologique du nihilisme. Après la faillite de l'Union soviétique, la gauche a été privée de ses aspirations utopiques, mais la haine de la société démocratique libérale n'a fait que s'intensifier. La bourgeoisie devait encore être éradiquée, mais aucun paradis ouvrier ne devait renaître de ses cendres. Il n'y aurait que la satisfaction de régler des comptes avec un vieil ennemi de classe.

Les notions de « justice raciale » et de « justice climatique » de la gauche sont des formules contradictoires qui, si elles étaient mises en œuvre, entraîneraient un conflit perpétuel. Le progressisme est désormais régressif et implique l'abolition de l'automobile, de l'avion, du nucléaire, de l'agriculture à haute intensité, des barrages hydroélectriques, d'Internet et d'autres piliers technologiques de la richesse moderne. C'est comme si la gauche souhaitait ramener la société au communisme primitif plutôt qu'au communisme industriel. Je me souviens qu'Anne Hidalgo, dans son moment nihiliste, a dégradé ce qui était autrefois la plus belle ville du monde pour creuser des voies pour cet appareil archétypal du XIXe siècle : le vélo.

Je ne sais pas si Mélenchon et la France Insoumise font simplement semblant, mais dans la mesure où ils croient sincèrement que brûler des bibliothèques constitue un triomphe pour la justice, ils sont tout aussi suicidaires que les jeunes émeutiers, et encore plus déconnectés de la réalité.