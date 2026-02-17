PLANETE ROUGE
Mars primitive était chaude et humide, et non glacée, selon les dernières recherches
La question de l'habitabilité passée de Mars est un sujet fascinant et intensément étudié depuis de nombreuses décennies. Mars, comme la Terre, a environ 4,5 milliards d'années et son histoire géologique est divisée en différentes époques.
