Planète rouge

Mars : des indices possibles de vie, une astrobiologiste explique les indices de vie et leur origine

Foré en juillet 2024 dans une ancienne vallée de Jezero, l’échantillon « Sapphire Canyon » révèle, des « taches de léopard » enrichies en vivianite et en greigite, deux minéraux liés sur Terre à des processus microbiens et à des gradients redox. Hypothèse séduisante, mais non exclusive, des voies abiotiques pouvant mimer ces signatures restent possibles. Particularité notable, ces indices apparaissent dans des roches sédimentaires relativement jeunes, ce qui élargit la fenêtre d’habitabilité martienne. Verdict attendu avec un retour d’échantillons sur Terre, seul à même de trancher l’origine biologique ou non de ces traces.