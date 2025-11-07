A Bamako, en 2022, des manifestants acclament l'arrivée des mercenaires russes du groupe Wagner après le départ des troupes françaises
ESCALADE VERS LE PIRE
7 novembre 2025
Mali : Les islamistes imposent un blocus à Bamako dans une étrange indifférence générale
Une coalition de groupes djihadistes affiliés à al-Qaïda a imposé un blocus à Bamako, la capitale enclavée du Mali. Depuis plus d’un mois, ces groupes attaquent les convois qui approvisionnent la ville en carburant, mettant une forte pression sur la junte militaire au pouvoir depuis cinq ans.
4 min de lecture
Olivier Walther est maître de conférences en géographie à l'Université de Floride
Alexander John Thurston est professeur agrégé de sciences politiques, à l'Université de Cincinnati
Baba Adou est doctorant en sciences politiques à l'Université de Floride, spécialisé en politique comparée et relations internationales, avec une approche régionale axée sur le Sahel africain.
Cory Satter est doctorant au sein du Groupe de recherche sur le Sahel de l'Université de Floride, où il travaille actuellement sur une thèse portant sur l'écologie politique des inondations et des catastrophes urbaines au Sahel africain.
Leonardo A. Villalon est professeur de sciences politiques et d'études africaines à l'Université de Floride.
