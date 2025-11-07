POLITIQUE
A Bamako, en 2022, des manifestants acclament l'arrivée des mercenaires russes du groupe Wagner après le départ des troupes françaises

A Bamako, en 2022, des manifestants acclament l'arrivée des mercenaires russes du groupe Wagner après le départ des troupes françaises

© AFP or licensors

ESCALADE VERS LE PIRE

7 novembre 2025

Mali : Les islamistes imposent un blocus à Bamako dans une étrange indifférence générale

Une coalition de groupes djihadistes affiliés à al-Qaïda a imposé un blocus à Bamako, la capitale enclavée du Mali. Depuis plus d’un mois, ces groupes attaquent les convois qui approvisionnent la ville en carburant, mettant une forte pression sur la junte militaire au pouvoir depuis cinq ans.

