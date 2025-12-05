Le Premier ministre Sébastien Lecornu lors d'une prise de parole à Matignon. (Image d'illustration)
© STEPHANIE LECOCQ / AFP
PROSPECTIVE POLITIQUE
5 décembre 2025
Mais qui touchera les dividendes politiques de la bataille du budget ? Petits paris sur l’avenir
Entre incertitudes budgétaires, baisse de popularité et recomposition des équilibres politiques, l’exécutif comme l’ensemble des forces partisanes traversent une séquence instable.
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Clément Macchi est consultant en stratégie politique et spécialisé dans l’opinion publique. Il est responsable du suivi des études au sein du think-tank Spirales.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Clément Macchi est consultant en stratégie politique et spécialisé dans l’opinion publique. Il est responsable du suivi des études au sein du think-tank Spirales.