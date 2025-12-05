POLITIQUE
Le Premier ministre Sébastien Lecornu lors d'une prise de parole à Matignon. (Image d'illustration)

Le Premier ministre Sébastien Lecornu lors d'une prise de parole à Matignon. (Image d'illustration)

© STEPHANIE LECOCQ / AFP

PROSPECTIVE POLITIQUE

5 décembre 2025

Mais qui touchera les dividendes politiques de la bataille du budget ? Petits paris sur l’avenir

Entre incertitudes budgétaires, baisse de popularité et recomposition des équilibres politiques, l’exécutif comme l’ensemble des forces partisanes traversent une séquence instable.

Photo of Clément Macchi
Clément Macchi Go to Clément Macchi page

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Clément Macchi image
Clément Macchi

Clément Macchi est consultant en stratégie politique et spécialisé dans l’opinion publique. Il est responsable du suivi des études au sein du think-tank Spirales.

