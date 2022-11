Mais qui au RN a osé dire que « Jordan Bardella est un petit con » ?

Marine Le Pen et le nouveau président du Rassemblement national, Jordan Bardella.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Jordan Bardella a été très confortablement élu à la tête du Rassemblement national. A peine entré en fonction, il a fait le ménage. D’aucuns utilisent le mot « purge ».

Bruno Bilde et Steeve Briois ont été écartés par ses soins du bureau exécutif du RN. Ils protestent et le font savoir bruyamment. Pour eux, Jordan Bardella est un « droitard, obsédé par l’identité ». Et ils rappellent les fondamentaux du parti : « Ni droite, ni gauche ».

Un proche du nouveau président du RN a écarté ces gémissements d’un revers de la main : « On allait quand même pas prendre au bureau exécutif quelqu’un qui a qualifié Jordan Bardella de "petit con" ». Sans préciser si l’auteur de cette phrase définitive était Bruno Bilde ou Steeve Briois.

Ainsi, le RN se normalise et se banalise. Il y a donc désormais dans ce parti une aile gauche et une aile droite. Comme à Renaissance...

En tout cas, l’élection a fait un heureux : Jean-Marie Le Pen. Le nouveau président du parti est le petit-fils qu’il aurait aimé avoir. Car il a été très déçu par sa petite-fille, Marion Maréchal, qui, pour sa perte, s’est acoquinée avec Zemmour !

