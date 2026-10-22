SAUVAGEONS SANS LOI

Mais qui a élevé les pilleurs… et comment ?

Pourquoi certains jeunes participent-ils à des pillages et à des violences collectives sans sembler mesurer la portée de leurs actes ? La frustration sociale, des défaillances éducatives et parentales, l’effet de foule et le sentiment d’impunité jouent un rôle dans ces comportements.