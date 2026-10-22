SAUVAGEONS SANS LOI
22 octobre 2026
Mais qui a élevé les pilleurs… et comment ?
Pourquoi certains jeunes participent-ils à des pillages et à des violences collectives sans sembler mesurer la portée de leurs actes ? La frustration sociale, des défaillances éducatives et parentales, l’effet de foule et le sentiment d’impunité jouent un rôle dans ces comportements.
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MOTS-CLESjeunes , casseurs , pilleurs , pillages , Parents , violences , 17 octobre , éducation , rôle des parents , famille monoparentale , mère célibataire , père , mère , délinquants , modèle , Guide , sauvageons , sécurité , insécurité , délinquance , immigration , français , citoyens , démocratie
THEMATIQUESSociété
A PROPOS DES AUTEURS
Psychiatre Honoraire des Hôpitaux Expert près la Cour d'Appel de Rouen & le T.C.I. de Haute-Normandie
Ruben Rabinovitch est psychanalyste à Paris.
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Psychiatre Honoraire des Hôpitaux Expert près la Cour d'Appel de Rouen & le T.C.I. de Haute-Normandie
Ruben Rabinovitch est psychanalyste à Paris.