Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 23 au 29 août

Internationalil y a 4 heures
Xi Jinping. (Image d'illustration)
Xi Jinping. (Image d'illustration) © AFP
Purges au sommet

Mais que cachent les purges massives décidées par Xi Jinping ?

La purge militaire lancée par Xi Jinping a touché plus de 20 % des hauts responsables, y compris certains de ses proches. Officiellement motivée par la lutte anticorruption, elle révèle en réalité des tensions profondes : contestation de son pouvoir solitaire, soupçons de complot, fragilité de sa légitimité et isolement croissant sur la scène internationale. Entre paranoïa et stratégie de survie, le président chinois semble fragilisé comme jamais.

avec Emmanuel Lincot
author imageEmmanuel Lincot

Professeur à l'Institut Catholique de Paris, sinologue, Emmanuel Lincot est Chercheur-associé à l'Iris. Son dernier ouvrage « Le Très Grand Jeu : l’Asie centrale face à Pékin » est publié aux éditions du Cerf.

Voir la bio »

Mais que cachent les purges massives décidées par Xi Jinping ?

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

Politique