Purges au sommet

Mais que cachent les purges massives décidées par Xi Jinping ?

La purge militaire lancée par Xi Jinping a touché plus de 20 % des hauts responsables, y compris certains de ses proches. Officiellement motivée par la lutte anticorruption, elle révèle en réalité des tensions profondes : contestation de son pouvoir solitaire, soupçons de complot, fragilité de sa légitimité et isolement croissant sur la scène internationale. Entre paranoïa et stratégie de survie, le président chinois semble fragilisé comme jamais.