FLY ME TO THE MOON
7 février 2026
Mais à quoi donc va servir la future station spatiale autour de la Lune ?
Projet clé du programme Nasa Artemis, la Lunar Gateway devait incarner le retour durable de l’humanité sur la Lune. Mais retards, dérives budgétaires et doutes politiques relancent une question centrale : cette station orbitale est-elle réellement indispensable à l’exploration lunaire et à la coopération spatiale internationale ?
A PROPOS DES AUTEURS
Maître de conférences en droit de l’espace extra-atmosphérique, Queen Mary University of London
