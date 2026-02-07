POLITIQUE
FLY ME TO THE MOON

7 février 2026

Mais à quoi donc va servir la future station spatiale autour de la Lune ?

Projet clé du programme Nasa Artemis, la Lunar Gateway devait incarner le retour durable de l’humanité sur la Lune. Mais retards, dérives budgétaires et doutes politiques relancent une question centrale : cette station orbitale est-elle réellement indispensable à l’exploration lunaire et à la coopération spatiale internationale ?

Photo of Berna Akcali Gur
Berna Akcali Gur

A PROPOS DES AUTEURS
Berna Akcali Gur
Berna Akcali Gur

Maître de conférences en droit de l’espace extra-atmosphérique, Queen Mary University of London

