Macron souhaite accueillir les chercheurs américains, mais qui va les financer ? Peut-être le Crédit d’Impôt Recherche (CIR)

La France, paradis fiscal de la recherche, va maintenir ce crédit d’impôt recherche , pour attirer les chercheurs étrangers. « Chercheurs et chercheuses du monde entier, choisissez la France et l’Europe » : la promesse d’Emmanuel Macron est séduisante, sauf qu’il faudra trouver l’argent pour les payer. Et quand on cherche, on trouve…