Rosalía assiste au Met Gala 2025 célébrant « Superfine : Tailoring Black Style » au Metropolitan Museum of Art, le 5 mai 2025, à New York.
© DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
DEBATS
21 novembre 2025
Lux, album pop ou classique : la question qui passe totalement à côté du génie du disque de Rosalia
LUX, le nouvel album de l'auteure-compositrice-interprète espagnole Rosalía, a été salué par la critique. Cependant, certains commentateurs hésitent encore quant à sa classification : pop ou classique ?
4 min de lecture
Andrew J. Green est un anthropologue culturel et un spécialiste des musiques populaires. Ses travaux explorent les liens entre la musique et l'acoustique, la politique, l'activisme et l'environnement naturel, avec une attention particulière portée aux univers musicaux de Mexico et du sud du Mexique, ainsi qu'aux échanges musicaux entre l'Europe centrale et l'Amérique latine.
