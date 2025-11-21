Lux, album pop ou classique : la question qui passe totalement à côté du génie du disque de Rosalia

Andrew J. Green est un anthropologue culturel et un spécialiste des musiques populaires. Ses travaux explorent les liens entre la musique et l'acoustique, la politique, l'activisme et l'environnement naturel, avec une attention particulière portée aux univers musicaux de Mexico et du sud du Mexique, ainsi qu'aux échanges musicaux entre l'Europe centrale et l'Amérique latine.