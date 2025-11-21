POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Rosalía assiste au Met Gala 2025 célébrant « Superfine : Tailoring Black Style » au Metropolitan Museum of Art, le 5 mai 2025, à New York.

Rosalía assiste au Met Gala 2025 célébrant « Superfine : Tailoring Black Style » au Metropolitan Museum of Art, le 5 mai 2025, à New York.

© DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

DEBATS

21 novembre 2025

Lux, album pop ou classique : la question qui passe totalement à côté du génie du disque de Rosalia

LUX, le nouvel album de l'auteure-compositrice-interprète espagnole Rosalía, a été salué par la critique. Cependant, certains commentateurs hésitent encore quant à sa classification : pop ou classique ?

Photo of Andrew J. Green
Andrew J. Green Go to Andrew J. Green page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Lux , Rosalia , musique , classique , pop

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Andrew J. Green image
Andrew J. Green

Andrew J. Green est un anthropologue culturel et un spécialiste des musiques populaires. Ses travaux explorent les liens entre la musique et l'acoustique, la politique, l'activisme et l'environnement naturel, avec une attention particulière portée aux univers musicaux de Mexico et du sud du Mexique, ainsi qu'aux échanges musicaux entre l'Europe centrale et l'Amérique latine.

Populaires

1Narcotrafics : et au fait, que s’est-il passé pour l’économie du Salvador lorsque les gangs ont été férocement démantelés ?
2Russie : l’énigme Lavrov
3La BCE publie une excellente analyse sur l’impact économique de la Chine sur la zone euro… tout en « oubliant » le principal élément qui lui permettrait de réagir
485% des Français s’obstinent à penser que notre système de santé est meilleur que celui des autres pays et voilà les chiffres qui prouvent que malheureusement, ils… SE TROMPENT
5Qui est encore prêt à se battre pour la France ? Les vérités très politiques (trop ?) du chef d’Etat-Major des armées
6Et si la solution pour réussir à arracher les enfants à leurs écrans était en réalité ce que beaucoup de parents d’aujourd’hui rechignent à faire…
7Cette innovation technologique majeure que personne ne distingue chez Shein