STRATEGIE SECURITAIRE EUROPEENNE

7 mars 2026

Lutte contre le terrorisme : le programme ProtectEU est le dernier cheval de Troie de l'Europe contre la liberté

Avec ProtectEU, l’Union européenne présente une nouvelle stratégie de sécurité intérieure fondée sur le partage accru de données, la détection algorithmique de contenus jugés extrémistes et une coopération renforcée avec les plateformes numériques. Mais derrière la promesse de sécurité, certains observateurs voient surtout le risque d’un élargissement politique de la notion de menace.

Union européenne , répression , terrorisme , dissidents , protection , crise , sécurité intérieure , lutte contre le terrorisme

Europe
Rafael Pinto Borges est le fondateur et le président de Nova Portugalidade, un groupe de réflexion conservateur et patriotique basé à Lisbonne. Politologue et historien, il a collaboré à de nombreuses publications nationales et internationales. Vous pouvez le trouver sur Twitter sous le nom de @rpintoborges.

