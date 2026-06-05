ATLANTI-CULTURE
5 juin 2026
"Lutoslawski, Concertos for Cello / For Orchestra"
Ou la mise en résonance de deux compositeurs qui placèrent au firmament le violoncelle pour en souligner les exceptionnelles possibilités expressives Harmonia Mundi Parution le 15 mai 2026 18, 99 € Avec : Luxembourg Philharmonic Jean-Guihen Queyras, violoncelle Gustavo Gimeno
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THEMATIQUESCulture
Henri Nicolas est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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