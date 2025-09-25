Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 13 au 19 septembre

Le président américain Donald Trump s'adresse aux journalistes alors qu'il signe des décrets dans le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, le 20 janvier 2025. (Image d'illustration)
Heure de vérité

« L’Ukraine peut gagner la guerre avec le soutien de l’UE… et uniquement le soutien de l’UE » : cadeau empoisonné de Trump ou occasion historique ?

Le président américain, Donald Trump, a affirmé mardi que l’Ukraine était en mesure de remporter la guerre contre la Russie et « pourrait récupérer l’intégralité des territoires occupés » par Moscou et « revenir à ses frontières d’origine ».

avec Viatcheslav Avioutskii
author imageViatcheslav Avioutskii

Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales. Ses domaines d’expertise s’orientent principalement vers l’Europe centrale et l’Europe de l’Est, plus précisément la Russie et l’Ukraine. 

En matière de recherche, ses centres d’intérêt vont aux facteurs de l’investissement direct à l’étranger, aux regroupements régionaux en matière d’innovation et de gouvernance institutionnelle. 

En tant que professeur, Viatcheslav Avioutskii enseigne l’environnement international des affaires et son impact sur la prise de décision des entreprises multinationales qui opèrent dans le contexte hautement instable des pays émergents ou en transition. 

Il dispose d’un double doctorat, l’un en géographie (géopolitique) obtenu à l’Université Paris 8 en 2003,  l’autre en Business soutenu à l’Université Lyon 3 en 2012. Il est également habilité à diriger des recherches (HDR 2017).

