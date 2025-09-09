Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 30 août au 5 septembre

Sociétéil y a 1 heures
Projet de bunker de luxe par la société suisse Oppidum, en 2022.
Projet de bunker de luxe par la société suisse Oppidum, en 2022. © Oppidum
Apocalypse Now

Mais de quoi ont vraiment peur ces méga-riches qui se font construire des bunkers comme jamais auparavant ?

Dans un contexte politique, social et climatique de plus en plus tendu, de nombreux milliardaires dépensent des fortunes dans l'édification et l'aménagement de méga-complexes futuristes dédiés à les protéger eux et leurs familles. Mais de quelles angoisses ces projets de bunkers 2.0 sont ils révélateurs ? Décryptage.

avec Luc Mary
author imageLuc Mary

Luc Mary (né en janvier 1959 à Paris) est un écrivain français. Historien de formation, il s'est spécialisé dans l'étude de l'Antiquité gréco-romaine. Il a publié dès l'âge de 21 ans un livre remarqué Le Futur nous observe (hypothèse du voyage dans le temps à propos des OVNI). Après avoir travaillé successivement pour Globe, Paris Match et VSD en tant que collaborateur extérieur, Luc Mary sort le premier guide touristique de la Voie lactée, Voyage au bout de la Galaxie. Il est par ailleurs le créateur du néologisme "chrononautique", à savoir la technologie permettant le voyage dans le temps. Luc Mary est l'auteur de 20 livres et de plus d'une centaine d'articles. Il rédige régulièrement des textes pour la revue Actualité de l’histoire, une rubrique mensuelle consacrée aux uchronies. Depuis les années 2000 il publie des ouvrages historiques notamment La Seconde Guerre mondiale (2005), Les Grands assassinats (2006), Vauban, le maître des forteresses (2007), Les derniers jours des Romanov (2008) et Mary Stuart, la reine aux trois couronnes (2009). Paru en 2010, "Rends-moi mes légions!" a été unanimement salué par la critique. Un document unique sur le désastre de Varus en Germanie. Aux Éditions de l’Opportun, il est l’auteur de Et si Napoléon avait triomphé à Waterloo (2011), Les décisions les plus absurdes de l’histoire (2012) et plus récemment Les mensonges les plus incroyables de l’histoire (octobre 2012).

Voir la bio »

