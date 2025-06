Journaliste, écrivain et théoricien de l'écologisme, Dominique Simonnet est l'auteur de nombreux essais et romans. Ancien rédacteur en chef de l'Express, il a écrit La Plus Belle histoire du monde, en 1996, longue conversation en forme de récit avec Hubert Reeves, Joël de Rosnay et Yves Coppens, ouvrage vendu en France à plus de 300 000 exemplaires et traduit dans une trentaine de pays. Avec Nicolas Bacharan, il a également signé deux essais sur les Etats-Unis aux Editions Perrin: "11 septembre, le jour du chaos", et "Le guide des élections américaines".