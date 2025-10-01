Internationalil y a 3 heures
Guerre hybride
L’œil qui nous regardait d’en haut : ce que la traque des drones dans le ciel danois révèle de la permanence de nos peurs ancestrales
Des lumières rouges et bleues dans le ciel, des vols retardés, l’Otan alertée : le Danemark vit depuis plusieurs semaines au rythme d’observations mystérieuses de drones. Si l’origine de ces appareils reste incertaine, leur présence réveille de vieux réflexes de crainte face à l’œil invisible du pouvoir. Entre mythologie, géopolitique et technologie, retour sur ce que ces machines disent de notre rapport à la surveillance et à la peur.