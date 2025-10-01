L’œil qui nous regardait d’en haut : ce que la traque des drones dans le ciel danois révèle de la permanence de nos peurs ancestrales

Kathrin Maurer est professeure de culture et de technologie à l'Université du Danemark du Sud. Elle est connue pour ses recherches sur les technologies de surveillance, les drones, les discours de guerre et la culture visuelle. Elle a également publié des travaux sur la culture visuelle du XIXe siècle en Allemagne.





Maurer a étudié au Droste-Hülshoff-Gymnasium de Fribourg et a obtenu sa licence en études allemandes et en philosophie à l'Albert-Ludwigs-Universität de Fribourg en 1994. Elle a obtenu son doctorat en études allemandes à l'Université Columbia de New York en 2002 et son doctorat en études allemandes à l'Université du Danemark du Sud en 2015.





Elle a été professeur adjoint en études allemandes à l'Université de l'Arizona de 2002 à 2007. Elle a également été professeur adjoint à l'Université du Danemark du Sud de 2008 à 2012 avant de devenir professeur associé de 2012 à 2020. Depuis 2020, elle est professeur de culture et de technologie à l'Université du Danemark du Sud.