best of png

BEST OF

Best-Of du 20 au 26 septembre

Internationalil y a 3 heures
Un drone russe survole Kyiv lors de frappes de drones et de missiles, le 7 septembre 2025, dans le contexte de l’invasion russe de l’Ukraine. Selon les autorités, la Russie a lancé tôt le 7 septembre sa plus vaste salve aérienne jamais menée contre l’Ukraine, incendiant le siège du gouvernement ukrainien à Kyiv.
Un drone russe survole Kyiv lors de frappes de drones et de missiles, le 7 septembre 2025, dans le contexte de l’invasion russe de l’Ukraine. Selon les autorités, la Russie a lancé tôt le 7 septembre sa plus vaste salve aérienne jamais menée contre l’Ukraine, incendiant le siège du gouvernement ukrainien à Kyiv. © AFP or licensors
Guerre hybride

L’œil qui nous regardait d’en haut : ce que la traque des drones dans le ciel danois révèle de la permanence de nos peurs ancestrales

Des lumières rouges et bleues dans le ciel, des vols retardés, l’Otan alertée : le Danemark vit depuis plusieurs semaines au rythme d’observations mystérieuses de drones. Si l’origine de ces appareils reste incertaine, leur présence réveille de vieux réflexes de crainte face à l’œil invisible du pouvoir. Entre mythologie, géopolitique et technologie, retour sur ce que ces machines disent de notre rapport à la surveillance et à la peur.

avec Kathrin Maurer
author imageKathrin Maurer

Kathrin Maurer est professeure de culture et de technologie à l'Université du Danemark du Sud. Elle est connue pour ses recherches sur les technologies de surveillance, les drones, les discours de guerre et la culture visuelle. Elle a également publié des travaux sur la culture visuelle du XIXe siècle en Allemagne.


Maurer a étudié au Droste-Hülshoff-Gymnasium de Fribourg et a obtenu sa licence en études allemandes et en philosophie à l'Albert-Ludwigs-Universität de Fribourg en 1994. Elle a obtenu son doctorat en études allemandes à l'Université Columbia de New York en 2002 et son doctorat en études allemandes à l'Université du Danemark du Sud en 2015.


Elle a été professeur adjoint en études allemandes à l'Université de l'Arizona de 2002 à 2007. Elle a également été professeur adjoint à l'Université du Danemark du Sud de 2008 à 2012 avant de devenir professeur associé de 2012 à 2020. Depuis 2020, elle est professeur de culture et de technologie à l'Université du Danemark du Sud.

L’œil qui nous regardait d’en haut : ce que la traque des drones dans le ciel danois révèle de la permanence de nos peurs ancestrales

