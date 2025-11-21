ATLANTI-CULTURE

Livres audio : "Jacky" de Anthony Passeron : un récit familial dur et émouvant superbement servi

A l’ère des jeux vidéos, un récit familial dur et émouvant superbement servi par la voix de Jérémy Lopez De : Anthony Passeron Version audio réalisée par les éditions Audiolib parue en 2025 Texte lu par Jérémy Lopez Durée 3 h 28 19,45 Euros en téléchargement (Edition brochée, première parution en 2025 chez Grasset 208 pages