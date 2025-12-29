©
Sophie, un robot utilisant l'intelligence artificielle de Hanson Robotics, échange avec un visiteur lors du Sommet mondial AI for Good de l'Union internationale des télécommunications (UIT) à Genève, le 8 juillet 2025. (Image d'illustration)
29 décembre 2025
L’intelligence artificielle sur le point de sortir des générateurs d’émotions
Le succès du film Submission sur Netflix prouve à quel point la perspective d’avoir des robots capables de générer des émotions humaines suscite une concurrence violente et coûteuse entre les grands acteurs de la tech. Tous ces acteurs sont aujourd’hui, secrètement ou officiellement, sur le dossier des générateurs d’émotions.
4 min de lecture
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
