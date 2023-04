LinkedIn est en train de changer (et ça fait grincer certaines dents)

Les utilisateurs de LinkedIn ont changé leurs habitudes sur le réseau social.

Atlantico : Depuis quelques temps, le réseau social pour les professionnels LinkedIn a vu un changement plutôt radical dans le contenu publié. La plateforme qui était auparavant l’Eldorado des recruteurs et des chercheurs d’emploi se transforme petit à petit en un site qui répertorie les histoires personnelles de ses utilisateurs, comment expliquer ce changement ?

Caroline Diard : On voit effectivement apparaître des choses qui sont beaucoup moins professionnelles qu'auparavant. Les sujets traités par les utilisateurs étaient, à la base, professionnels. Et là on arrive sur des sujets qui touchent à la vie personnelle, voire à la vie intime. Alors, je pense notamment au sujet comme la parentalité, qui est un sujet RH voire juridique qui après en fait a été dévoyé sur des sujets personnels « comment j'ai géré mon congé maternité », « je suis un homme, mais je m'occupe de mes enfants » et en fait, on met en scène des bouts de vie finalement. C'est du Storytelling et en fait on va continuer l'histoire sans savoir si c'est vraiment une histoire ou si c'est une histoire pour exister sur les réseaux sociaux. À mon sens, les personnes qui développent de plus en plus cette pratique cherchent à se mettre en avant, se valoriser. Ce sont des gens qui ont un mal de reconnaissance et qui peut-être n'ont pas la visibilité souhaitée dans leur vie professionnelle mais ont trouvé un public avec LinkedIn.

Ils ont besoin qu'on les plaigne et il y a peut-être aussi une recherche à se faire passer pour une victime.

Est-ce que tout ce storytelling ne gâche-t-il pas la plateforme et son objectif premier ?

L'objectif premier n'est pas forcément que de recruter. C’est une plateforme professionnelle, donc il peut y avoir aussi de la communication de la part des entreprises. L’application a été beaucoup utilisée pour diffuser des offres d'emploi mais au début on ne voyait pas toutes ces offres, cela se développe encore. Il y a quelques années, ce n'était pas tout à fait comme ça. C'est aussi un moyen de mettre en place une stratégie digitale de carrière mais il est vrai qu’aujourd’hui c'est détourné à des fins personnelles donc on voit des photos d'enfants.

Toute cette partie « détournée » commence à prendre pas mal de place et c'est vrai que ça peut nuire au réseau en lui-même.

LinkedIn a-t-il encore sa position de leader pour recruter / chercher du travail ?

Je pense que c'est en tout cas un premier réflexe à la fois pour le recruteur et pour le candidat parce que le candidat, finalement grâce à LinkedIn, a accès à un réseau professionnel pertinent, dans le cadre d'une recherche d'emploi. On vous adresse à des gens qui sont, entre guillemets, dans votre écosystème, donc ce n’est pas un coup d'épée dans l'eau en fait. Enfin, le fonctionnement de l'algorithme permet de tisser une toile pour le candidat.