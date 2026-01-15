POLITIQUE
LE MYTHE DE L’APOCALYPSE SOCIALE

15 janvier 2026

L’impact réel de l’IA sur l’emploi : pas de destructions mais des mutations

Loin des scénarios catastrophes, l’intelligence artificielle ne provoque pas l’effondrement de l’emploi. Elle transforme en profondeur le travail, redistribue les tâches et rebat les cartes des compétences, sans faire disparaître massivement les postes.

A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.