FINALE

Ligue des Champions PSG/Arsenal : 2/1 Les Parisiens en finale !

Malmené par Arsenal durant le premier quart d'heure et quelque peu rattrapé par ses démons en fin de match, le PSG l'emporte logiquement et s'offre la deuxième finale de Ligue des champions de son histoire. Ce sera à Munich, et face à l'inter, le 31 mai.