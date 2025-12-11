POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
L'attaquant espagnol de l'Athletic Bilbao, Gorka Guruzeta, et le défenseur équatorien n°51 du Paris Saint-Germain, Willian Pacho, lors de la 6e journée de la phase de groupes de l'UEFA Champions League entre l'Athletic Club Bilbao et le Paris Saint-Germain (PSG) au stade San Mames de Bilbao, le 10 décembre 2025.

©

L'attaquant espagnol de l'Athletic Bilbao, Gorka Guruzeta, et le défenseur équatorien n°51 du Paris Saint-Germain, Willian Pacho, lors de la 6e journée de la phase de groupes de l'UEFA Champions League entre l'Athletic Club Bilbao et le Paris Saint-Germain (PSG) au stade San Mames de Bilbao, le 10 décembre 2025.

FOOTBALL

11 décembre 2025

Ligue des Champions-Bilbao/PSG : 0/0 Le PSG ramène un (tout) petit point de Bilbao

Croyez-moi, quand le temps est pourri au point de nous rendre nostalgiques des rayons cancérigènes que prodigue le soleil estival, rien ne vaut un bon match de football au coin du feu. Ce n'était pas pour hier soir, malheureusement, puisque la rencontre à laquelle nous avons assisté ne nous a pas donné à voir le PSG que l'on aime, puisque nous ne l'avons pas retrouvé.

Photo of Olivier Rodriguez
Olivier Rodriguez Go to Olivier Rodriguez page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

PSG , Paris Saint Germain , Bilbao , Ligue des Champions , Football

THEMATIQUES

Sport
A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Rodriguez image
Olivier Rodriguez
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis. 
 

Populaires

1Lucie Castets, incarnation de l’alliance de toutes les gauches, s’indigne d’une possible union des droites
2Cette sidérante interview du Commissaire européen à la stratégie industrielle et à la prospérité qui dit tout du suicide économique de l’UE
3Exporter ou ne pas exporter de micro-processeurs vers la Chine, telle est la question (vitale pour l’Occident)
451 milliards de fraudes à l’UE identifiées par le Parquet européen : radioscopie d'une dérive (et de ses garde-fous)
5Andrej Babiš reprend les rênes de la République tchèque, malgré des zones d’ombre
6Mais comment expliquer un tel manque de rigueur de la Commission d’enquête parlementaire sur les liens entre partis politiques et Islamisme ?
7Budget 2026 : de la start-up nation à l’Ehpad géant