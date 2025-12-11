FOOTBALL

11 décembre 2025

Ligue des Champions-Bilbao/PSG : 0/0 Le PSG ramène un (tout) petit point de Bilbao

Croyez-moi, quand le temps est pourri au point de nous rendre nostalgiques des rayons cancérigènes que prodigue le soleil estival, rien ne vaut un bon match de football au coin du feu. Ce n'était pas pour hier soir, malheureusement, puisque la rencontre à laquelle nous avons assisté ne nous a pas donné à voir le PSG que l'on aime, puisque nous ne l'avons pas retrouvé.