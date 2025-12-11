©
L'attaquant espagnol de l'Athletic Bilbao, Gorka Guruzeta, et le défenseur équatorien n°51 du Paris Saint-Germain, Willian Pacho, lors de la 6e journée de la phase de groupes de l'UEFA Champions League entre l'Athletic Club Bilbao et le Paris Saint-Germain (PSG) au stade San Mames de Bilbao, le 10 décembre 2025.
FOOTBALL
11 décembre 2025
Ligue des Champions-Bilbao/PSG : 0/0 Le PSG ramène un (tout) petit point de Bilbao
Croyez-moi, quand le temps est pourri au point de nous rendre nostalgiques des rayons cancérigènes que prodigue le soleil estival, rien ne vaut un bon match de football au coin du feu. Ce n'était pas pour hier soir, malheureusement, puisque la rencontre à laquelle nous avons assisté ne nous a pas donné à voir le PSG que l'on aime, puisque nous ne l'avons pas retrouvé.
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESSport
A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis.