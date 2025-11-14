POLITIQUE
L'écran d'un smartphone équipé des applications de messagerie WhatsApp, Signal, Telegram, Viber, Discord et Olvid.

L'écran d'un smartphone équipé des applications de messagerie WhatsApp, Signal, Telegram, Viber, Discord et Olvid.

© DAMIEN MEYER / AFP

VIE PRIVEE

14 novembre 2025

Liberté d’expression et données personnelles : Chatcontrol est censé être abandonné mais Bruxelles tente de le réimposer

Les défenseurs des droits numériques alertent : « Votre vie privée est (une fois de plus) menacée. »

