Le deuil. (Image d'illustration)
© DAVID MCNEW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
AVATAR DEFUNT
10 novembre 2025
L’IA peut-elle vraiment permettre de parler avec les morts ? Des chercheurs britanniques ont testé les bots qui promettent de le faire
Promesse de consolation ou nouvelle illusion technologique ? Des start-up exploitent désormais l’intelligence artificielle pour recréer la voix, la personnalité et les souvenirs des défunts.
5 min de lecture
MOTS-CLESIA , Intelligence Artificielle , chatbot , deuil , Défunt , Faire parler les morts , expérience , mémoire
THEMATIQUESTech & IA
Eva Nieto McAvoy est chercheuse en médias et culture numériques, spécialisée dans les théories et les pratiques des nouveaux médias interactifs dans le travail culturel et mémoriel, à l'intersection du savoir, du pouvoir et de la technologie.
Jenny est chercheuse associée à l'Institut Alan Turing (2024-2026) et chercheuse associée au Centre de politiques et de données probantes sur les industries créatives de l'AHRC.
Populaires
Eva Nieto McAvoy est chercheuse en médias et culture numériques, spécialisée dans les théories et les pratiques des nouveaux médias interactifs dans le travail culturel et mémoriel, à l'intersection du savoir, du pouvoir et de la technologie.
Jenny est chercheuse associée à l'Institut Alan Turing (2024-2026) et chercheuse associée au Centre de politiques et de données probantes sur les industries créatives de l'AHRC.