Le deuil. (Image d'illustration)

Le deuil. (Image d'illustration)

© DAVID MCNEW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

AVATAR DEFUNT

10 novembre 2025

L’IA peut-elle vraiment permettre de parler avec les morts ? Des chercheurs britanniques ont testé les bots qui promettent de le faire

Promesse de consolation ou nouvelle illusion technologique ? Des start-up exploitent désormais l’intelligence artificielle pour recréer la voix, la personnalité et les souvenirs des défunts.

Photo of Eva Nieto McAvoy
Photo of Jenny Kidd
Eva Nieto McAvoy Go to Eva Nieto McAvoy page et Jenny Kidd Go to Jenny Kidd page

IA , Intelligence Artificielle , chatbot , deuil , Défunt , Faire parler les morts , expérience , mémoire

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Eva Nieto McAvoy image
Eva Nieto McAvoy
Chargée de cours

Eva Nieto McAvoy est chercheuse en médias et culture numériques, spécialisée dans les théories et les pratiques des nouveaux médias interactifs dans le travail culturel et mémoriel, à l'intersection du savoir, du pouvoir et de la technologie.

Jenny Kidd image
Jenny Kidd
Chargée de cours

Jenny est chercheuse associée à l'Institut Alan Turing (2024-2026) et chercheuse associée au Centre de politiques et de données probantes sur les industries créatives de l'AHRC.