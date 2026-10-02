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Blurred backgroundLa pièce "L’Hors-présence" de Tiphaine Raffier est à voir au Théâtre des Amandiers.
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ATLANTI-CULTURE

2 octobre 2026

"L’Hors-présence" de Tiphaine Raffier : une pièce sur la mort, mais surtout sur notre manière de la regarder, de la nommer, et peut-être de lui échapper

La pièce "L’Hors-présence" de Tiphaine Raffier est à voir au Théâtre des Amandiers.

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MOTS-CLES

L’Hors-présence , Tiphaine Raffie , culture , culture tops , théâtre , pièce de théâtre , Théâtre des Amandiers , mort , vie , Existence

THEMATIQUES

Culture
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Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops

Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).