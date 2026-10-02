ATLANTI-CULTURE
2 octobre 2026
"L’Hors-présence" de Tiphaine Raffier : une pièce sur la mort, mais surtout sur notre manière de la regarder, de la nommer, et peut-être de lui échapper
La pièce "L’Hors-présence" de Tiphaine Raffier est à voir au Théâtre des Amandiers.
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A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
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